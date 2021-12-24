Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60%

Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на 24 декабря уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 60,4%. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 77 876 905 россиян. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 73 106 249 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 59,4%. Он рассчитывает, что уже в первом квартале 2022-го удастся достичь установленной в 80% планки.



По последним данным, в России с начала пандемии выявили 10 343 353 случая коронавируса. Вылечились от него за это время 9 180 379 человек, умерли — 302 269.



Татьяна Демина