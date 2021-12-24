Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60%
По состоянию на 24 декабря уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 60,4%. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Всего на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 77 876 905 россиян. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 73 106 249 человек.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 59,4%. Он рассчитывает, что уже в первом квартале 2022-го удастся достичь установленной в 80% планки.
По последним данным, в России с начала пандемии выявили 10 343 353 случая коронавируса. Вылечились от него за это время 9 180 379 человек, умерли — 302 269.
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