Минпромторг России заявил о дефиците автомобилей на рынке в первой половине 2022 года

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о том, что дефицит автомобилей на рынке страны сохранится в первой половине 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минпромторга, это связано с ограничениями по поставке автокомпонентов, в первую очередь главной электронной компонентной составляющей — чипов. Министр добавил, что результат от локализации производства автомобильной электроники в России будет ощутим через 2—2,5 года.

В ведомстве сообщили, что рассчитывают на стабильность производства чипов на предприятиях Юго-Восточной Азии в следующем году.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно эксперты узнали о планах жителей Приволжского федерального округа по покупке автомобилей из-за дефицита и роста цен на авторынке. 52% отложили покупку машины на более длительный срок.

Дарья Акимова