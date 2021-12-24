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В Астрахани в реанимации больницы произошел пожар — есть погибшие

09:45, 24.12.2021
В Астрахани в реанимации больницы произошел пожар — есть погибшие
Фото: realnoevremya.ru

В реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар, сообщает ТАСС.

При пожаре погибли два человека, остальных эвакуировали. Гибель двоих человек подтвердили в СК. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. Сейчас пожар ликвидирован. Также в результате пожара есть пострадавшие, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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