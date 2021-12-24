В Татарстане учредили медаль «Родительская слава» для многодетных семей

Фото: Максим Платонов

Родители многодетных семей, имеющих не менее семи детей, будут поощряться в Татарстане медалью «Родительская слава». Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон РТ «О госнаградах РТ» сегодня был одобрен депутатами Госсовета РТ сразу в трех чтениях.

Представляя проект закона, министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова сообщила, что новая награда вводится по инициативе президента РТ для поощрения и повышения статуса многодетных семей в Татарстане.

На нее могут претендовать семьи, в которых родители состоят в официальном браке и воспитывают вместе не менее семи детей, один из которых не достиг 7-летнего возраста. При этом семья должна проживать на территории республики не менее 10 лет. Кроме формальных требований, претенденты должны отвечать и морально-этическим нормам — вести здоровый образ жизни, не пить и заниматься воспитанием детей. Какие материальные доплаты получат обладатели награды, не сообщалось.

Луиза Игнатьева