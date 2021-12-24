В МИД назвали условия для переговоров с Украиной о продлении транзита газа

Россия может вести переговоры о продлении транзита газа через Украину тогда, когда будет понимание, кто и в каких объемах будет закупать его, сказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.



По его словам, вопрос поставок газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины имеет исключительно коммерческий характер. В связи с этим вопрос о транспортировке газа вторичен, сперва РФ необходимо понимать, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях.

Полищук считает, что нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года и вопрос о его продлении за три года до его истечения Киев может поднимать лишь в политических целях, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко