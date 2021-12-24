«Рубин» выпустил «не новогодний клип»

Фото: скринштот

Казанский «Рубин» опубликовал «не новогодний клип». В нем футболисты поздравляют с наступающим 2022-м, а главный тренер футбольного клуба Леонид Слуцкий поет популярную песню Last Christmas.



«Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки — рывок с девятого места на четвертое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла еще более поучительной», — говорится в описании к клипу.

Несмотря на то что видео называется «Не новогодний клип», в нем спортсмены исполняют песни про Новый год. В частности, в ролике можно услышать рэп.

В поздравительном видеоролике футболисты «Рубина» даже вспомнили о проблемах с формой на матче с «Ракувом» на Лиги конференций.



Это не первый клип казанского «Рубина». Летом Слуцкий спел в новом видеоролике своей команды на трех языках — русском, татарском и английском. Кроме того, футбольный клуб публиковал 11-минутное видео, снятое в формате полноценного фильма.



Татьяна Демина