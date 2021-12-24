Новости авто

20:08 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

11:04, 24.12.2021
Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра
Фото: council.gov.ru

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мототранспортных средств, принадлежащих гражданам и «используемых ими исключительно в личных целях». Процедура остается обязательной для такси, автобусов и грузовиков.

В среду законопроект об отмене обязательного техосмотра одобрила Госдума в третьем чтении. Как объяснил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средствах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Владельцы легковых автомобилей и мототранспортных средств имеют право обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию. Исключение составят легковые автомобили или мотоциклы старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства: для них процедура остается обязательной.

В первом чтении законопроект депутаты Госдумы приняли в ноябре. Отмену техосмотра, напомним, поддержали в правительстве России.

Закон об отмене обязательного техосмотра в скором времени должен подписать президент России Владимир Путин.

Татьяна Демина
АвтоОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также