Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мототранспортных средств, принадлежащих гражданам и «используемых ими исключительно в личных целях». Процедура остается обязательной для такси, автобусов и грузовиков.

В среду законопроект об отмене обязательного техосмотра одобрила Госдума в третьем чтении. Как объяснил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средствах.



Фото: Максим Платонов (архив)

Владельцы легковых автомобилей и мототранспортных средств имеют право обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию. Исключение составят легковые автомобили или мотоциклы старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства: для них процедура остается обязательной.



В первом чтении законопроект депутаты Госдумы приняли в ноябре. Отмену техосмотра, напомним, поддержали в правительстве России.



Закон об отмене обязательного техосмотра в скором времени должен подписать президент России Владимир Путин.

Татьяна Демина