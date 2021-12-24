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МИД России: Киев, возможно, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

13:14, 24.12.2021
МИД России: Киев, возможно, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе
Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, возможно, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

— В настоящее время там постоянно находятся около 10 тыс. инструкторов, подобных специалистов. Из них 4 тыс.— непосредственно из США,— цитирует ее «Коммерсант».

По ее словам, эти инструкторы занимаются «прямым подстрекательством» и руководят событиями в Донбассе.

Вчера президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции единственным вариантом урегулировать ситуации на Донбассе назвал исполнение Минских соглашений.

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