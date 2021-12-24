Путин призвал наращивать инновационный потенциал российских регионов
Президент России Владимир Путин призвал наращивать инновационный потенциал регионов. По его словам, это главное условие «благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны».
Путин обратил внимание, что необходимо учитывать «растущий запрос» граждан на обновление городов и других населенных пунктов. В этом вопросе следует учитывать современные технологические и экологические стандарты и передовые научные разработки, пишет ТАСС.
Накануне на ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что необходимо развивать малые города России. Особое внимание следует уделять инфраструктуре, указал глава государства.
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