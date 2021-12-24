В Минсельхозе ожидают роста цен на хлеб и масло в феврале

В феврале предстоящего года в России ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло, сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минсельхоза.



Предполагается, что цены могут вырасти примерно на 2%. Цены производителей на муку могут увеличиться на 2,9% по отношению к ноябрю и достичь 24,6 тысячи рублей за тонну. Так, хлеб из пшеничной муки подорожает на 2,1%, до 43 рублей.

К 26 января цена подсолнечного масла в магазине вырастет на 2,2% — до 137,4 рубля за кг.

Фото: pixabay.com

С 1 декабря в России выросли цены на кондитерскую продукцию, такую как конфеты и шоколад.

Маргарита Головатенко