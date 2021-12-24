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В Минсельхозе ожидают роста цен на хлеб и масло в феврале

08:32, 24.12.2021 1
В Минсельхозе ожидают роста цен на хлеб и масло в феврале
Фото: pixabay.com

В феврале предстоящего года в России ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло, сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минсельхоза.

Предполагается, что цены могут вырасти примерно на 2%. Цены производителей на муку могут увеличиться на 2,9% по отношению к ноябрю и достичь 24,6 тысячи рублей за тонну. Так, хлеб из пшеничной муки подорожает на 2,1%, до 43 рублей.

К 26 января цена подсолнечного масла в магазине вырастет на 2,2% — до 137,4 рубля за кг.

Фото: pixabay.com

С 1 декабря в России выросли цены на кондитерскую продукцию, такую как конфеты и шоколад.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:48
    Заблаговременная управляемая потребительская инфляция. Интересно, запятые тут нужны?

    Сокращённо ЗУПИ, )
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