Япония не будет отправлять на Игры в Пекине министров и правительственных чиновников

Япония не будет отправлять министров и правительственных чиновников на зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая пройдет в 2022 году, сообщил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.



Япония будет представлена спортивными чиновниками, в том числе председателем оргкомитета состоявшихся в этом году Игр в Токио, депутатом верхней палаты парламента Сэйко Хасимото. Мацуно подчеркнул, что Япония не считает это решение примером дипломатического бойкота.

«Япония приняла решение [о составе делегации] самостоятельно. Что касается присутствия нашей делегации на Играх в Пекине, то мы не намерены использовать специфические термины. Насколько я знаю, выражение «дипломатический бойкот», о чем заявляли США, нами не используется», — приводит его слова ТАСС.

Ранее администрация США решила бойкотировать игры в Пекине зимой 2022 года. На что Китай объявил, что примет меры в ответ.

Следом за США Игры решила бойкотировать Австралия, а после — Великобритания и Канада.

Маргарита Головатенко