Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров врагами

Мэр Елабуги Рустем Нуриев назвал непривитых пожилых людей врагами. Такое заявление прозвучало на закрытом совещании местного оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — передает слова мэра телеграм-канал «Подъем».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, такие заявления недопустимы. В связи с этим будет направлено обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку словам мэра. Также обращение направят главе республики.

В сентябре елабужане осудили Нуриева за видео в Instagram, на котором он пашет землю и давит молодые сосны. Подписчики мэра оказались в недоумении и спрашивали, зачем загубили молодые деревья.



Диана Жиленкова