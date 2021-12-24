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Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров врагами

17:27, 24.12.2021 1
Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров врагами
Фото: instagram.com

Мэр Елабуги Рустем Нуриев назвал непривитых пожилых людей врагами. Такое заявление прозвучало на закрытом совещании местного оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — передает слова мэра телеграм-канал «Подъем».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, такие заявления недопустимы. В связи с этим будет направлено обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку словам мэра. Также обращение направят главе республики.

В сентябре елабужане осудили Нуриева за видео в Instagram, на котором он пашет землю и давит молодые сосны. Подписчики мэра оказались в недоумении и спрашивали, зачем загубили молодые деревья.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:51
    Вот такое отношение власти к своим согражданам. Можно подумать он личные деньги пенсионерам раздаёт
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