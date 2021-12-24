Минпросвещения не будет продлевать зимние каникулы для школьников из-за COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Продлевать зимние каникулы для школьников из-за пандемии коронавируса не планируется, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



По его словам, вопрос продления каникул в министерстве не обсуждается. Школам рекомендовали уйти на отдых раньше запланированного срока, однако этот вопрос каждый регион решает самостоятельно, сообщает ТАСС.

Так, школам в Москве рекомендовали уйти на каникулы на два дня раньше — с 27 декабря: «Это не отражается на учебной программе и на содержании. Потому что конец года — это в основном повторение уже пройденного материала», — сказал глава Минпросвещения и отметил, что в целом по стране каникулы начинаются по графику.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее власти Башкирии не стали исключать возможность продления зимних школьных каникул на недельный период в случае неблагоприятной статистики по заболеваемости школьников.

Маргарита Головатенко