В Татарстане эпидпорог по гриппу превышен на 35%

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в республике эпидпорог по гриппу превышен на 35%.

— К сожалению, по гриппу ситуация не столько благополучная, как по новой коронавирусной инфекции, здесь снижения не наблюдается, — выразила сожаление она.

Всего выявлено 272 случая, за последнюю неделю — 118.

— В этом году не совсем своевременно поступила вакцина и не в том объеме, в котором мы ее ждали. Удалось привить только 26% населения. На сегодня прививочная кампания завершена, — сказала Авдонина.