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В Татарстане эпидпорог по гриппу превышен на 35%

10:16, 24.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане эпидпорог по гриппу превышен на 35%
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в республике эпидпорог по гриппу превышен на 35%.

— К сожалению, по гриппу ситуация не столько благополучная, как по новой коронавирусной инфекции, здесь снижения не наблюдается, — выразила сожаление она.

Всего выявлено 272 случая, за последнюю неделю — 118.

— В этом году не совсем своевременно поступила вакцина и не в том объеме, в котором мы ее ждали. Удалось привить только 26% населения. На сегодня прививочная кампания завершена, — сказала Авдонина.

ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:28
    вот вопрос. откуда знают что грипп? ПЦР на грипп нет. Откуда эти цифры?
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