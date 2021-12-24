Ушел из жизни известный фотограф Татарстана Александр Семенов
На 85-м году ушел из жизни известный фотограф Татарстана Александр Семенов. Причины смерти не уточняются.
О месте и времени прощания станет известно позднее, сообщают «Новости Зеленодольска».
Александр Семенов является заслуженным деятелем искусств Татарстана, членом Союза фотохудожников России, почетным членом различных фотоклубов, таких как «Таир-17» и «Зеркало».
Несколько дней назад умер основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет. Как рассказал его сын, в последние месяцы жизни Зимин тяжело болел, а затем скончался в Швейцарии.
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