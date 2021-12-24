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Ушел из жизни известный фотограф Татарстана Александр Семенов

16:39, 24.12.2021
Ушел из жизни известный фотограф Татарстана Александр Семенов
Фото: pixabay.com

На 85-м году ушел из жизни известный фотограф Татарстана Александр Семенов. Причины смерти не уточняются.

О месте и времени прощания станет известно позднее, сообщают «Новости Зеленодольска».

Александр Семенов является заслуженным деятелем искусств Татарстана, членом Союза фотохудожников России, почетным членом различных фотоклубов, таких как «Таир-17» и «Зеркало».

Несколько дней назад умер основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет. Как рассказал его сын, в последние месяцы жизни Зимин тяжело болел, а затем скончался в Швейцарии.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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