На Украине заподозрили министра транспорта России в организации незаконной переправки лиц через границу

Генеральная прокуратура Украина возбудили уголовное дело в отношении министра транспорта РФ Виталия Савельева и его заместителя, имя которого не указано. Их подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

— По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО «Аэрофлот», после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым организовали преступную схему, — говорится в сообщении генпрокуратуры Украины.

В ведомстве заявили, что с апреля 2014-го по ноябрь прошлого года в Крым и из него выполнено свыше 34 тысяч авиарейсов, в результате которых через государственную границу Украины переправили как минимум 329 тысяч человек.

— Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российской авиакомпанией выполнялись незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки до закрытого Международного аэропорта «Симферополь» и в обратном направлении, — заявляют в украинской Генпрокуратуре.



Напомним, что Савельев возглавляет Министерство транспорта РФ с ноября 2020-го. До этого он с 2009 года занимал должность генерального директора ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии».

Татьяна Демина