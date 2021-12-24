Россияне назвали словом года «коронавирус»

Фото: Максим Платонов

Главными словами года, названными россиянами, стали «коронавирус» и «QR-коды», сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.



Слово «коронавирус» выбрали 38% россиян, а «QR-коды» — 28%. Рост цен выбрали 34% опрошенных, согласно опросу в МИА «Россия сегодня».

Среди слов года россияне также называли слова: «вакцина», «снижение доходов», «маски» и «дистанционное обучение».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в декабре этого года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в телефонном интервью. Выборка респондентов — 1 600 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре слово «спутник», стало словом 2021 года по результатам исследования Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Оно стало таковым, так как частота его употребления в речи россиян заметно возросла на фоне вакцинации от коронавируса.

Маргарита Головатенко