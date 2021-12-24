Google в России получил первый оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

В России впервые суд назначил ИТ-компании оборотный штраф. Его получил Google в размере 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает РБК.

Его назначил судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 5% до 10% выручки компании в России за прошлый год. Так как нарушение было повторным, суд имел право применить к компании оборотный штраф.

По данным «СПАРК», выручка ООО «Гугл», дочерней компании Google в России, составила 85 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль — 1,73 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе российский суд оштрафовал Twitter еще на 10 млн рублей за отказ в удалении запрещенного контента. Штрафы назначены по двум протоколам, составленным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Дарья Акимова