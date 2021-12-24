Конституционный суд Татарстана прекратит работу летом 2022 года

Конституционный суд Татарстана завершит просмотр дел в июле 2022 года и после этого будет ликвидирован. Об этом сообщил глава комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

В республике конституционный суд действовал с 2000 года. Закон о его упразднении планируют принять в третьем квартале будущего года. На заседании парламента депутатами были внесены поправки в регламент, по которым парламент больше не сможет обращаться в конституционный суд РТ и участвовать в избрании его судей.

В 2020 году Госдума России приняла закон об упразднении конституционных и уставных судов в регионах с 1 января 2023 года, но при этом субъекты РФ получат право создавать конституционные советы при заксобраниях. Сейчас суды уже не могут принимать новые дела в производство, а новые судьи таких судов не назначаются.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что ликвидируют татарстанского собрата Сколково — ПАО «Иджат».

Дарья Акимова