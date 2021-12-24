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Конституционный суд Татарстана прекратит работу летом 2022 года

14:11, 24.12.2021 4
Конституционный суд Татарстана прекратит работу летом 2022 года
Фото: ks.tatarstan.ru

Конституционный суд Татарстана завершит просмотр дел в июле 2022 года и после этого будет ликвидирован. Об этом сообщил глава комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

В республике конституционный суд действовал с 2000 года. Закон о его упразднении планируют принять в третьем квартале будущего года. На заседании парламента депутатами были внесены поправки в регламент, по которым парламент больше не сможет обращаться в конституционный суд РТ и участвовать в избрании его судей.

В 2020 году Госдума России приняла закон об упразднении конституционных и уставных судов в регионах с 1 января 2023 года, но при этом субъекты РФ получат право создавать конституционные советы при заксобраниях. Сейчас суды уже не могут принимать новые дела в производство, а новые судьи таких судов не назначаются.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что ликвидируют татарстанского собрата Сколково — ПАО «Иджат».

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:14
    ну и правильно начерта он сдался...
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  • Анонимно 14:30
    Конституционный суд Татарстана завершит просмотр дел в июле 2022 года и после этого будет ликвидирован." А зачем создавали?
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  • Анонимно 14:53
    Ликвидация. Все нахлебные структуры должны быть ликвидированы. Понадстроили дублирующих институтов.
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  • Анонимно 15:00
    А в здании суда перенести Казанский юридический институт из Солнечного города ' а на месте юриснтитута открыть новую школу для школьников Солнечного города.
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