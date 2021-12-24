В России будут строить дороги из отходов

Фото: Максим Платонов

В России планируется массовое использование вторичных материальных ресурсов для строительства федеральных дорог. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подписанный Российским экологическим оператором (РЭО) и Росавтодором.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что к 2030 году применение вторсырья при строительстве трасс должно достигнуть 30%. Пока будет проведена комплексная работа для создания условий использования вторичных ресурсов. Планируется использование резиновой крошки из утилизированных шин, компоста из образующихся пищевых отходов, вторичных полимеров и других отходов.

В Росавтодоре считают, что использование вторсырья — актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности и улучшения экологии. По словам руководителя комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое РФ и президента ГК «Основа» Александра Ручьева, за рубежом при строительстве автотрасс может использоваться до 80—90% отходов, но при этом себестоимость стройки может снизиться на десятки процентов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно стало известно, что в России национальный проект «Безопасные качественные дороги» может быть выполнен к концу 2023 года.

Дарья Акимова