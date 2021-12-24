С 2022 года в России добавят 22 новых препарата в список жизненно необходимых лекарств

С 2022 года в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств внесут еще 22 новых препарата. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства России.

В обновленном списке теперь находится 808 медикаментов. Новые в этом списке препараты для лечения: спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод), лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулеза легких (деламанид), внутрибольничных инфекций (полимиксин В) и ВИЧ-инфекции (биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).

Помимо этого, были добавлены новые лекарственные формы для пяти медикаментов, уже включенных до этого в список. Речь идет о панкреатине, морфине, карбетоцине, фосфазиде и трипторелине. Также расширен перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Это четыре новых лекарства, которые требуются пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

Все препараты из этого списка централизованно закупаются Минздравом РФ и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на них финансируются из бюджета государства.

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Недавно сообщалось, что Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат для лечения спинально- мышечной атрофии у детей. Он стоит $2,1 миллиона.

Дарья Акимова