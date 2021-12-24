Путин: население необходимо защищать от резких ценовых колебаний

Правительство России должно работать над повышением доходов населения, а также защищать его от резких ценовых колебаний. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

По его словам, вопрос повышения доходов граждан является приоритетным. Путин отметил, что власти должны использовать все меры экономической политики, в том числе и продолжить действия, направленные на подавление инфляции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лидер РФ добавил, что вместе с ростом инфляции наблюдается и увеличение реальных доходов населения, передает ТАСС.

В этом месяце Путин сообщал, что для повышения доходов россиян нужны адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, создание новых рабочих мест и другие меры.

Диана Жиленкова