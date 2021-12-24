Госсовет Татарстана с подачи Минниханова одобрил концепцию реформирования органов местного самоуправления

В ней прописан переход к одноуровневой системе

Под занавес уходящего года депутаты Госсовета Татарстана поддались на уговоры Рустама Минниханова и одобрили в целом концепцию реформирования органов местного самоуправления, подготовленную сенатором Андреем Клишасом и председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Ее суть — переход на одноуровневую систему муниципальной власти с упразднением органов управления городских и сельских поселений. Зато приятный сюрприз преподнес глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин, объявивший о поступлении дополнительных доходов в 40,1 млрд рублей в конце года и 13 млрд рублей в качестве безвозмездных поступлений из Москвы.

Упразднить органы власти городских и сельских поселений

Федеральная реформа органов местной власти, заложенная в законопроекте «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» от сенатора Андрея Клишаса и председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, не ограничивается лишь отменой статуса президента Татарстана. Радикальные преобразования ожидают и действующую структуру местной власти в регионах. Федеральные законодатели предложили упразднить самое низовое звено в иерархии власти — органы местного самоуправления городских и сельских поселений (таковых в Татарстане свыше 947, — прим. ред.). Вместо них предлагается ввести институт старост, которые, по замыслу авторов законопроекта, перейдут в прямое подчинение глав муниципалитетов.

О готовящихся изменениях в структуре управления территориями, содержащихся в этом проекте федерального закона, доложил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он сразу выразил обеспокоенность централизацией структуры власти на местах.

— Самым кардинальным изменением в проекте является сокращение видов муниципальных образований и переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления (вместо нынешней двухуровневой системы: поселение — муниципалитет, — прим. ред.), — сообщил он.

О готовящихся изменениях в структуре управления территориями, содержащихся в проекте федерального закона, доложил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин

В новой модели управления поселения должны будут отдать полномочия муниципальной власти на основе соглашения, уточнил он.

— По мнению разработчиков, одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, — рассказал Хабибуллин.

И добавил, что авторы законопроекта проводят оптимизацию структуры власти из-за большого числа дотационных регионов, из чего следовало, что Татарстану эта модель не очень-то и подходит.

Глава муниципалитета не должен быть депутатом

В результате оптимизации нижнего звена структура власти на местах будет выглядеть следующим образом. Это городские округа (Казань, Набережные Челны), муниципальные округа (фактически существующие в настоящее время муниципальные районы) и города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).

— Таким образом, городские и сельские поселения упраздняются, — с тревогой сообщил Альберт Хабибуллин. — Для них вводится такое нелюбимое нами слово, как институт старост сельских населенных пунктов.

Еще больше эмоций вызвал вопрос избрания главы местной власти — он должен сложить с себя депутатские полномочия, но при этом стать главой представительного органа власти. Иначе говоря, мэр города не может быть депутатом, но будет главой городской думы. Как рассказал Альберт Хабибуллин, глава избирается на общих выборах либо представительным органом из депутатов.

Но и есть и третий вариант — из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом региона. По мнению авторов законопроекта, эта новелла обеспечит возможность участия государственных органов власти в формировании местного самоуправления.

Еще больше эмоций вызвал вопрос избрания главы местной власти — он должен сложить с себя депутатские полномочия, но при этом стать главой представительного органа власти

Двухуровневой системы муниципалитета нигде в мире нет

— По большому счету, это должно было случиться. Это абсурдно — двухуровневой системы муниципалитета нигде в мире нет, — остановил дискуссию президент РТ Рустам Минниханов. — Понятно, что все это потребует каких-то действий. Я бы не говорил, что сегодня у нас система местного самоуправления не работает, но она очень сложная. Поэтому предложение в целом надо принять за основу, а уже в процессе дальнейшей работы внести наши изменения. Ведь район — это одно целое, поэтому в одноуровневой системе местного самоуправления есть смысл, — сказал он.

Минниханов призвал не вступать в полемику, а принять проект в целом, но потом внести уточнения.

— В настоящее время не стоит обсуждать законопроект и открывать дискуссию. Наша позиция — поддержать этот законопроект, он нужен. И уже потом в процессе внести наши пожелания, обоснования, которые, как нам кажется, были бы полезны. Нам есть что рассказать. Думаю, что эту конструкцию надо правильно сформировать, другое дело — каким внутреннее содержание будет, — заявил он.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин согласился.

— Предложение президента разумное. Это не Государственная дума сейчас прислала к нам законопроект, а совет Госдумы. Даже не для первого чтения, а получить концептуальные предложения, согласиться или не согласиться, — пояснил он.

По его словам, Татарстан будет обсуждать, когда примут в первом чтении.

— Мы активно будем просить депутатов и всех... Создадим республиканскую парламентскую группу, — сообщил Мухаметшин.

«Предложение президента разумное. Это не Государственная дума сейчас прислала к нам законопроект, а совет Госдумы. Даже не для первого чтения, а получить концептуальные предложения, согласиться или не согласиться», — пояснил Фарид Мухаметшин

Заначка в 40,1 млрд рублей

Затем приятный сюрприз преподнес глава Минфина, объявивший о поступлении дополнительных доходов в казну на 40,1 млрд рублей. С его подачи парламентарии утвердили изменения в республиканский закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в результате чего дефицит сокращается до 8,5 млрд рублей.

— Благодаря щедрой руке Москвы уменьшаем дефицит? Или чья эта работа? — поинтересовался глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

Радик Гайзатуллин ответил, что дополнительные доходы были получены в результате увеличения поступления налогов на прибыль на 17,7 млрд рублей. Его обеспечили нефтедобыча и нефтехимия. В целом налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 22,1 млрд рублей, сообщил Гайзатуллин.

«Второй фронт» допдоходов — рост безвозмездных поступлений на 18 млрд рублей. Из них 13 млрд приходится на федеральные трансферты и субсидии на борьбу с коронавирусом, сообщил Гайзатуллин, отвечая на вопросы депутатов.

В итоге общий объем доходов бюджета Татарстана на 2021 год прогнозируется в сумме 359,4 млрд рублей, общий объем расходов — 350,9 млрд рублей. Дефицит бюджета уменьшается на 13,1 млрд рублей, превышение доходов над расходами составит 8,5 млрд рублей.