«2021 год для нас был более тяжелым, мы ощутили это на реанимационных койках»

Фото: Максим Платонов

Ситуация по гриппу не столь благополучная, как по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане упала на 40%. За декабрь уровень по отношению к ноябрю снизился в 1,8 раза, сообщила сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Всего выявлено 42 060 случаев COVID-19, а за сутки — 97, хотя совсем недавно число новых заболевших было на отметке 250 человек.

По гриппу ситуация продолжает ухудшаться — в республике эпидпорог превышен на 35%.

— К сожалению, по гриппу ситуация не столь благополучная, как по новой коронавирусной инфекции, здесь снижения не наблюдается, — выразила сожаление Авдонина.

Всего выявлено 272 случая, за последнюю неделю — 118.

— В этом году не совсем своевременно поступила вакцина и не в том объеме, в котором мы ее ждали. Удалось привить только 26% населения. На сегодня прививочная кампания завершена, — сказала Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Любовь Авдонина: «В этом году не совсем своевременно поступила вакцина от гриппа и не в том объеме, в котором мы ее ждали. Удалось привить только 26% населения»

При этом микса гриппа и коронавируса в Татарстане нет.

— В этом плане все спокойно, — заверил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

За два месяца вакцинацией охватили рекордное количество людей

В рамках действия постановления главного санитарного врача Татарстана об обязательной вакцинации против коронавируса привили более миллиона человек, или 50% от общего числа в 2,27 млн татарстанцев.

— То есть почти 1 миллион 150 тысяч было вакцинировано за два месяца, после того как было введено постановление главного санитарного врача — с 11 октября. То есть за два месяца мы охватили вакцинацией рекордное количество людей. Это очень хороший показатель, — похвасталась Авдонина. В целом охват прививками составляет 74%.

Суммарно проверено 630 объектов на исполнение постановления, в 49 выявили нарушения. Семерых уже оштрафовали — каждого на 25 тыс. рублей.

Ревакцинировались пока 126 тысяч, рассказал Владимир Жаворонков. Он добавил, что к Новому году закроется пункт вакцинации в ТЦ KazanMall.

Фото: Максим Платонов

Владимир Жаворонков: «2021 год для нас был более тяжелым с точки зрения того, что тяжесть заболевания увеличилась»

«Мы научились быстрее принимать решения»



Всего в этом году было два подъема заболеваемости коронавирусом — в июле и в октябре.

— Если 2020 год проходил под эгидой тех мероприятий, которые в основном были направлены на изоляцию, то 2021 год проходил под лозунгом вакцинации, — отметила Авдонина. — Мы видели уменьшение бессимптомных форм в 2021-м и, соответственно, увеличение тяжелых форм.

Она выразила надежду, что новогодние праздники не повлияют на ситуацию.

— Мы надеемся, что к концу новогодних праздников то сокращение коек, которое было намечено, сохранится. Не хотелось бы задействовать новые койки. Поэтому на сегодня все-таки все те меры профилактики, которые остаются, должны неукоснительно соблюдаться. Мы просим наших жителей в эти новогодние праздники ограничить круг контактов и соблюдать меры профилактики, чтобы эти праздники не омрачились, — заключила замглавы Роспотребнадзора.

Со стороны системы здравоохранения год выдался тяжелый, продолжил Жаворонков.

— Мы научились быстрее принимать решения и быстрее реагировать на изменения окружающей среды, — отметил он. — 2021 год для нас был более тяжелым с точки зрения того, что тяжесть заболевания увеличилась. Действительно, мы ощутили это на своих реанимационных койках, мы ощутили это на койках всех ВИГов, что кислородопотребность пациентов увеличилась и так далее.

Фото: Максим Платонов

Владимир Жаворонков: «Сейчас, когда врачи уже в состоянии исполнения долга находятся два года, так или иначе элемент эмоционального выгорания наступает»

Жаворонков констатировал — растет элемент эмоционального выгорания у медработников.

— И это проблема, с которой нам придется столкнуться в ближайшее время. Очень не люблю пользоваться такой фронтовой риторикой, но тем не менее наши коллеги просто пошли и исполнили свой долг. Но сейчас, когда они уже в состоянии исполнения долга находятся два года, так или иначе элемент эмоционального выгорания наступает, это будет в ближайшее время для системы здравоохранения серьезным вопросом для принятия нужных мер своевременно, — спрогнозировал замминистра.

Дарья Пинегина