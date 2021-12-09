Итоги дня: воинственная риторика, Путин о QR-кодах и пытках, Госдума запретила региональных президентов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 9 декабря.
- Татарстан близится к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. По словам главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, в республике привито 72% взрослого населения. Остается вакцинировать еще около 300 тысяч человек. При этом среди пожилого населения в Татарстане привито всего 60%. Подробности — в материале «Реального времени».
- Глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что на востоке Украины обостряется обстановка. При этом он заявил, что любые провокации Киева по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться, и опроверг информацию о якобы готовящемся нападении России на Украину.
- Госдума во втором чтении приняла законопроект о региональной власти. Документом предусмотрен запрет называться высшим должностным лицам в регионах «президентом». Поправку, предложенную Госсоветом РТ для сохранения такой возможности, отклонили. Законопроекту предстоит пройти в Госдуме третье чтение.
- В Москве суд арестовал военного пенсионера Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский». Он обвиняется в убийстве двух лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Меру пресечения стрелок обжаловать не планирует. Семьям двух погибших в результате стрельбы в МФЦ выплатят по 1 млн рублей, четырем пострадавшим — по 500 тысяч рублей.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал новые детали онлайн-саммита Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Он сообщил, что главы государств отметили необходимость согласования важных вопросов с членами НАТО.
- Тем временем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил, что Карибский кризис в отношениях с США может повториться. «Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — считает он.
- В Татарстане первые 80 резидентов, согласившиеся войти в промышленные парки с критической заполняемостью ниже 70%, получили налоговые льготы на 3,6 миллиарда рублей. До конца года соглашения о предоставлении стимулирующих льгот будут подписаны еще с 70 резидентами сельских промпарков. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Петербурге по обвинению в хищении 2,4 миллиарда рублей арестовали владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера. Суд заключил его под стражу до 7 февраля 2022 года. Свою вину бизнесмен не признает.
- Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Василий Орлов предложил выдавать QR-коды гражданам с высокими титрами антител. Как отметил сам глава государства, решение о QR-кодах надо тщательно проработать. Важно не допустить в этом вопросе опрометчивых решений, считает Путин.
- Президент РФ также предложил решать вопросы с коллегами из Содружества Независимых Государств, чтобы мигранты знали язык и законы России. Путин уверен, что приезжие должны еще на родине готовиться к поездке в РФ, знать свои права и понимать, на что их ориентируют общественные организации и государственные органы.
- Глава государства также обратил внимание на необходимость системных мер борьбы с нарушениями прав заключенных и отметил, что в законодательство планируется включить понятие «пытки». Кроме того, он считает, что суды не всегда справедливо заключают человека под стражу. «Пока суд не пришел к выводу о том, совершено оно (преступление) или нет, конечно, засаживать человека за решетку, в камеру, часто совершенно неоправданно», — заявил он.
- В Татарстане в ближайшие выходные ожидается до -14 градусов. Ночью в низких местах температура опустится до -23°С. Существенных осадков на субботу и воскресенье не прогнозируется. В начале следующей недели будет теплее — днем температура будет в пределах -8 градусов. Завтра в республике ожидается туман.
- Гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев досрочно покинул Городской совет Набережных Челнов. Это решение он принял самостоятельно. На X заседании Горсовета автограда все присутствующие депутаты единогласно проголосовали за отставку Фардиева.
- Генпрокуратура РФ предложила ввести в российское законодательство понятие «криптовалюта». В надзорном ведомстве считают, что это необходимо для «единого и устойчивого правоприменения».
- В челнинской горбольнице №5 планируют закрыть госпиталь для пациентов с коронавирусом. Вопрос о переходе клиники в штатный режим находится на стадии рассмотрения. Руководитель Управления здравоохранения города Александр Николаев обратил внимание, что сохраняется напряженная обстановка, поэтому определяется формат работы стационара.
- Состояние основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук выросло более чем на 1000%. Журнал Forbes оценил его в $13 миллиардов. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Псковской области летчик ВКС России, старший лейтенант Максим Кабаков спас военно-транспортный самолет, у которого отказал двигатель, — он успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку. Никто из находящихся на воздушном судне не пострадал. Самолет повреждений не получил.
- Власти Ирака сообщили об окончании боевых задач возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Ее войска начали выводить из страны.
- Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об отмене возможности проводить дистанционное электронное голосование на выборах. Авторы документа ссылаются на недостатки в работе этой системы, которые выявили в ходе сентябрьских выборов 2021-го. Депутаты указали, что даже глава ЦИК Элла Памфилова частично признала недостатки московской системы электронного голосования.
- Исполком Казани утвердил проект планировки территории жилого массива «Чебаксинские родники». Его границей определены ул. Посадочная с северо-западной стороны и автодорога федерального значения М-7 с северо-восточной стороны. С юго-восточной и юго-западной сторон поселок окружают овраги. На территории поселка появятся детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, автостоянка, магазин и аптека. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Россию предложили отключить от SWIFT в качестве «предупреждающего удара». Такая инициатива принадлежит заместителю помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Яну Бжезинскому. Как альтернативу «удару» он предложил «задержать определенные платежи за газ и нефть».
- Глава соцсети Instagram Адам Моссери анонсировал возвращение хронологической ленты в приложение. Разработчики уже несколько месяцев работают над этим. Хронологическая лента должна заработать в течение первых трех месяцев 2022-го.
- В Татарстане трое жителей подозреваются в посредничестве при передаче взятки в размере 37,5 тысячи рублей за фальшивый сертификат о вакцинации против коронавируса. Следователи на данный момент выясняют все детали преступления. Оно произошло в прошлом месяце.
- Защита обжаловала приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов), приговоренному к 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Дата рассмотрения пока не назначена.
- В России с начала 2021 года зарегистрировали свыше 570 тысяч случаев заражения COVID-19 среди детей до 17 лет. Как сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, это около 9,5% от всех случаев коронавируса в стране за указанный период.
- Республиканская клиническая больница МЗ РТ (РКБ) признана лучшей клиникой в России по качеству и безопасности медицинской деятельности. Медучреждение стало единственным лауреатом-больницей среди всех клиник страны.
- В Сабинском районе Татарстана прокуратура выявила нарушения в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Каймак» — на предприятии не организовали контроль за условиями хранения молочной продукции, которая поставляется в образовательные учреждения и реализуется населению. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили.
- Американский институт цвета Pantone выбрал цвет 2022 года. Им стал новый оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri, который сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного. По мнению вице-президента института Лори Прессман, он демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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