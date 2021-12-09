КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене электронного голосования

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об отмене возможности проводить дистанционное электронное голосование. Соответствующий документ появился в думской электронной базе данных.

Среди авторов проекта глава партии Геннадий Зюганов и недавно ставший фигурантом дела о незаконной охоте Валерий Рашкин. По мнению коммунистов, в ходе выборов, прошедших в сентябре 2021 года, выявлены серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании, поэтому следует отменить его. К его результатам в Москве возникли вопросы, в том числе из-за многочасовой задержки подсчетов.

Отмечается, что даже глава ЦИК Элла Памфилова признала частично признала недостатки московской системы электронного голосования.

Фото: duma.gov.ru

В конце сентября КПРФ объявила бойкот в связи с непризнанием итогов электронного голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам. Помимо этого. представители партии не приняли результаты голосования по 37-м избирательному округу Москвы по допвыбору депутата Мосгордумы.



Дарья Акимова