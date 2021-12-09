Глава СПЧ предложил выдавать QR-коды гражданам с высокими титрами антител

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Василий Орлов предложил выдавать QR-коды гражданам с высокими титрами антител. Об этом сообщил ТАСС.

Орлов выступил с такой инициативой на встрече с президентом России Владимиром Путиным, проходящей по видеосвязи. Он считает, что выдавать QR-коды им нужно как переболевшим.

По словам главы СПЧ, множество людей, имеющих антитела, не попали в список официально переболевших и не могут получить QR-код. А кому-то противопоказана прививка по причинам здоровья.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем за прошедшие сутки в общественном транспорте Казани обнаружили 53 пассажира без QR-кодов. Еще 42 человека не допустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.



Дарья Акимова