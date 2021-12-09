Путин: приезжающие в РФ мигранты должны знать язык и законы

Необходимо решать вопросы с коллегами из Содружества Независимых Государств, чтобы приезжающие в Россию мигранты знали язык и законы, заявил президент РФ Владимир Путин.



Президент назвал тему миграционной политики одной из важнейших для экономики и социального самочувствия граждан. Путин отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал ему о потребностях строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе.

По словам президента РФ, приезжие должны еще на родине готовиться к поездке в Россию, изучать язык и законодательство, знать свои права и понимать, на что их ориентируют общественные организации и государственные органы, сообщает «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России нельзя допускать возникновения этнических анклавов.

Маргарита Головатенко