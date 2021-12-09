Суд арестовал бывшего военнослужащего, устроившего стрельбу в московском МФЦ
Пресненский районный суд арестовал военного пенсионера Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанский». Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.
Сергею Глазову предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Таким образом, бывший военнослужащий обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия, передает ТАСС.
Сегодня сообщалось, что семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей. Напомним, погибли два человека, пострадали еще четыре, включая ребенка.
Задержанный Сергей Глазов признался, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе.
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