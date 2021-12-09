Трое жителей РТ подозреваются в посредничестве при передаче взятки за фальшивый сертификат о вакцинации

Трое жителей Татарстана подозреваются в посредничестве во взяточничестве. В отношении них в зависимости от роли каждого возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в прошлом месяце подозреваемые выступили посредниками при передаче взятки в размере 37,5 тысячи рублей. Она направлялась за выдачу трем жителям РТ фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Присвоив часть суммы, через еще одного человека они передали деньги медсестре одного из медучреждений города. Та в свою очередь обратилась за помощью к бывшей сотруднице учреждения, которая за 10 тысяч рублей внесла в реестр вакцинированных ложные сведения.

Фото: sledcom.ru

Действиям всех участников преступной схемы дадут правовую оценку. Выясняются все детали произошедшего.

В начале декабря в Татарстане на иностранца возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки для сдачи экзамена ПДД.

Диана Жиленкова