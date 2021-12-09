Родственники устроившего стрельбу в МФЦ обсуждают выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших

Родственники бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ, обсуждают выплаты денежных средств пострадавшим и семьям погибших. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Петр Колдов.

«Мы еще будем обсуждать с родственниками Глазова вопрос о выплате компенсаций, и с ним самим. Деньги для этого есть. Конечно, компенсацию надо выплачивать», — передает слова адвоката ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня стало известно, что семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей. Напомним, погибли два человека, пострадали еще четыре, в том числе и ребенок.

Сергея Глазова арестовали. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.



Диана Жиленкова