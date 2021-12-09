Путин и Байден на переговорах отметили необходимость согласования вопросов с НАТО

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на своих переговорах, прошедших во вторник по видеосвязи, отметили необходимость согласования вопросов с НАТО. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Накануне Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. К пятнице объявят о встрече США и четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить расширение НАТО, разработать меры для снижения напряжения на восточном флаге альянса.

Песков подтвердил, что связанная с НАТО тема упоминалась во время общения двух президентов.

Фото: kremlin.ru

О чем общались между собой российский и американский лидеры — подробнее в материале «Реального времени».

Дарья Акимова