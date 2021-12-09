Защита обжаловала приговор экс-схиигумену Сергию

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Сегодня защита обжаловала приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов), приговоренному к 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом сообщает ТАСС.

В суде сообщили, что к ним поступила жалоба на приговор в отношении Сергия. Ее рассмотрят в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что в конце ноября экс-схиигумену Сергию вынес приговор Измайловский суд Москвы. Адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил, что защита обжалует приговор.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Сергия признали виновным по трем статьям: в самоуправстве, в нарушении права на свободу вероисповедания и в склонении к совершению самоубийства. Его задержали 29 декабря прошлого года во время штурма спецназом Среднеуральского женского монастыря. Он отрицал пандемию коронавируса и проклинал тех, кто закрывал храмы на период карантина.



Дарья Акимова