Начальник Генштаба ВС России: любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

На востоке Украины обостряется обстановка. Любые провокации Киева по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, к резким и опасным шагам власти Украины подталкивает поставка стране вертолетов, летательных аппаратов и самолетов. Так, ВС заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов, поставленных США, применяют турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты. Все это обостряет и без того накаленную обстановку.

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Также Герасимов опроверг информацию о якобы готовящемся нападении России на Украину. По его словам, страны НАТО уделяют слишком сильное внимание к перемещению войск по российской территории, что является обыденной практикой для вооруженных сил любой страны, передает ТАСС.

Вчера президент РФ Владимир Путин счел провокационным вопрос о возможном нападении России на Украину. Он отметил, что страна ведет миролюбивую внешнюю политику, а также вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе.



Диана Жиленкова