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Начальник Генштаба ВС России: любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

12:58, 09.12.2021 3
Начальник Генштаба ВС России: любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться
Фото: pixabay.com

На востоке Украины обостряется обстановка. Любые провокации Киева по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, к резким и опасным шагам власти Украины подталкивает поставка стране вертолетов, летательных аппаратов и самолетов. Так, ВС заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов, поставленных США, применяют турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты. Все это обостряет и без того накаленную обстановку.

Фото: pixabay.com

Также Герасимов опроверг информацию о якобы готовящемся нападении России на Украину. По его словам, страны НАТО уделяют слишком сильное внимание к перемещению войск по российской территории, что является обыденной практикой для вооруженных сил любой страны, передает ТАСС.

Вчера президент РФ Владимир Путин счел провокационным вопрос о возможном нападении России на Украину. Он отметил, что страна ведет миролюбивую внешнюю политику, а также вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе.

Диана Жиленкова
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:08
    А причем здесь ВС России и области другого государства?
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  • Анонимно 13:10
    Россия почему защищает чужие регионы?
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  • Анонимно 13:11
    Интересно почему нас не защищают от резкого роста цен......нас жителей России ???
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