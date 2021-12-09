В Instagram вернется хронологическая лента в первом квартале 2022 года

Глава соцсети Instagram Адам Моссери анонсировал возращение хронологической ленты в приложение в первом квартале 2022 года, выступая на слушаниях в Сенате США. Об этом сообщил Tjournal.

По словам Моссери, разработчики приложения уже несколько месяцев работают над этим. Соцсеть заменила хронологическую ленту алгоритмической, определяющей предпочтения пользователей, в 2016 году. До этого, с 2010 года, посты показывались по времени публикации.

В 2020 году исследователи обнаружили в приложении функцию «Последние публикации», позволяющую смотреть публикации пользователей из списка подписок.

Фото: pixabay.com

Не так давно пользователи Instagram жаловались на массовые сбои в работе приложения. В основном, с проблемами столкнулись жители России, Украины и Белоруссии.



Дарья Акимова