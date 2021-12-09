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Летчик ВКС спас аварийный самолет с десантниками на борту

18:41, 09.12.2021
Летчик ВКС спас аварийный самолет с десантниками на борту
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Псковской области 9 декабря летчик ВКС России спас легкий военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, на борту судна находились десять военнослужащих ВДВ и три члена экипажа, сообщает RT.

На аэродроме Кресты проводились плановые учебно-тренировочные полеты с десантированием подразделений ВДВ. После взлета на высоте 100 м самолет начал терять скорость и перестал набирать высоту — пропала тяга двигателя.

Старший лейтенант Максим Кабаков успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Никто не пострадал, самолет повреждений не получил. Кабакова представят к награде.

Маргарита Головатенко
Общество

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