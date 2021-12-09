Прокуратура Татарстана выявила нарушения при производстве молочной продукции

В Сабинском районе Татарстана прокуратура выявила нарушения в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Каймак». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Проверка установила, что на предприятии не организован контроль за условиями хранения молочной продукции, которая поставляется в образовательные учреждения и реализуется населению. Например, нет программы производственного контроля, периодичности проведения проверки продукции на пестициды, антибиотики, стимуляторы роста животных.

Также у 11 работников, которые работают на производстве, хранении, перевозке и транспортировке пищевой продукции, отсутствовали медкнижки.

Фото: saby.tatarstan.ru

Ведомство возбудило в отношении председателя ССПК «Каймак» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). Постановление с материалами проверки направлено в Территориальный отдел Роспотребнадзора РТ для рассмотрения.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили.

Кстати, Татарстан среди регионов России занимает лидирующую позицию как по численности молочных коров, так и по объемам суточного производства молока.



Ольга Шагиева