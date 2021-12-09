Ирак объявил о завершении боевой миссии международной коалиции и выводе ее войск из страны

Власти Ирака заявили об окончании боевых задач возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Ее войска начали выводить из страны, сообщил телеканал Al Sumaria.

С официальным заявлением об окончании боевой миссии международной коалиции выступил советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи.

«Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить об окончании боевой миссии коалиционных сил и их выводе из Ирака», — написал аль-Араджи в Twitter.

Ранее США сообщали, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря текущего года.



Татьяна Демина