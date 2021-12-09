Казанская РКБ признана лучшей клиникой в России

Казанская Республиканская клиническая больница (РКБ) признана лучшей клиникой в России по качеству и безопасности медицинской деятельности. Об этом объявила на международной конференции «Медицина и качество — 2021» глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Информация также появилась в официальном аккаунте клиники в «Инстаграме».

РКБ стала единственным лауреатом-больницей среди всех клиник в стране. В этой номинации также были отмечены челябинский частный центр диализа, перинатальный центр в Алтайском крае и Бурятская детская стоматологическая поликлиника.

В ноябре Детская республиканская клиническая больница Минздрава Татарстана (ДРКБ) получила сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015. Международный сертификат по стандартам ISO получают лучшие клиники мира, он подтверждает высокий статус учреждения.



Дарья Акимова