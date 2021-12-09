Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук оценивается в $13 миллиардов — это много или мало?

Журнал Forbes оценил состояние основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук в $13 миллиардов. По подсчетам издания, она стала лидером среди всех миллиардеров мира по процентному приросту состояния в 2021 году — он превысил 1000%.

Бакальчук находится на 164-м месте среди самых богатых людей планеты, по данным Forbes Real-Time. В рейтинге богатейших россиян предпринимательница занимает 13-ю строчку. Для сравнения, в пандемийном 2020 году она находилась на 93-м месте с состоянием в $1,1 миллиарда.



Кроме Бакальчук, в рейтинг бизнесменов, чье состояние выросло больше всего в 2021-м, попал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. У него прирост составил 400% — с $3,4 до $17,2 миллиарда.

Фото: Максим Платонов

Суммарное состояние российских миллиардеров выросло на $145 миллиардов, или 30%. Таким образом, Россия заняла 2-е место по увеличению в процентах после Индии и третье в деньгах после США и Индии.

Лидером в мировом списке миллиардеров стал основатель Tesla Илон Маск. За год его состояние увеличилось на $110 миллиардов. Forbes оценивает его в $278,4 миллиарда.

$13 миллиардов — это:

Почти триллион (960 миллиардов) рублей, или €11,5 миллиарда, — по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Почти в 12 раз больше , чем состояние предпринимательницы в прошлом году — в 2020-м оно оценивалось в $1,1 миллиарда.

, чем состояние предпринимательницы в прошлом году — в 2020-м оно оценивалось в $1,1 миллиарда. Состояние шведских предпринимателей и владельцев компании по упаковке жидких пищевых продуктов Tetra Pak Финна, Джона и Кирстен Раусинг — в рейтинге Forbes они делят 166-е место с состоянием каждого в $13 миллиардов.



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Дарья Акимова