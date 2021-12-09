Детсад на 80 мест, аптека и парковка: в Казани утвердили проект планировки территории «Чебаксинские родники»

Дошколятам построят детский сад, а школьников отправят учиться «в радиусе доступности»

Исполком Казани утвердил проект планировки территории жилого массива «Чебаксинские родники». Он займет площадь в 59,9 га, хотя еще в 2017-м проводились публичные слушания по межеванию территории планировки поселка на площади более чем 68 га.

Проект планировки утвержден в границах ул. Посадочная — с северо-западной стороны, и автодороги федерального значения М-7 с северо-восточной стороны. С юго-восточной и юго-западной сторон поселок окружают овраги.



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Жить, согласно проекту, в «Чебаксинских родниках» будут 918 человек, в том числе и семьи с детьми. В связи с этим, на территории поселка появятся детский сад, а вот школьникам придется посещать школы, расположенные поблизости. Проектом также предусмотрен фельдшерско-акушерский пункт, автостоянка, магазин и аптека.

Детский сад займет площадь в 0,34 га. Построить объект планируется в первую очередь. Посещать его смогут до 80 дошколят. При этом нормативная потребность в детских дошкольных учреждениях для жителей поселка оценивается в 73 места.

Школьники, проживающие в «Чебаксинских родниках», будут учиться в школах, расположенных «в радиусе доступности». Для них выделят 28 мест в школе №101, расположенной по ул.Азина, 65А, и 130 мест в общеобразовательной организации на 1224 ученика, строительство которой предусмотрено проектов планировки территории «Новое Белянкино».

Для учеников выделят 28 мест в школе №101, расположенной по ул.Азина, 65А. Фото yandex.ru

Для медицинского обслуживания жителей поселка предусмотрено строительства ФАПа. Под него отведена территория в 0,26 га. В одну смену фельдшерско-акушерский пункт сможет принять до 17 человек. Обеспечивать жителей поселка лекарствами будет аптека.

Появится на территории «Чебаксинских родников» и магазин смешанной торговли. Он займет территорию в 0,12 га. Закупить продуктами питания и прочими необходимыми вещами одновременно смогут до 400 жителей поселка.

Для открытой автостоянки выделили участок в 0,07 га. Оставить свои машины на парковке смогут до 27 автовладельцев.

Кроме того, проектом планировки предусмотрено строительство и реконструкция улиц местного значения протяженностью 8,3 км.

Для медицинского обслуживания жителей поселка предусмотрено строительства ФАПа. Фото tatarstan.ru

Обеспечат газом, теплом и водой

Помимо объектов системы обслуживания населения, проектом планировки территории «Чебаксинские родники» предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры. В частности, намечено строительство водонапорной башни канализационной насосной станции, газорегуляторного пункта, трансформаторной подстанции и котельной.

Согласно документу, расчетный максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жителей «Чебаксинских родников» составляет 306,61 кубометров в сутки. Водоснабжение поселка на первом этапе развития территории предлагается осуществлять от водозаборных скважин.

В перспективе водоснабжение «Чебаксинских родников» планируется переключить к городским магистральным сетям водопровода. Однако это будет возможно лишь с постепенным развитием и строительством в Казани объектов инженерной инфраструктуры и водопроводных узлов «Дербышки», «Тэцевский», «Кольцевой», «Чебакса» и кольцующих водоводов между ними.



Ожидается, что в сутки с территории поселка будут отводиться хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме 242,35 кубометров. В связи с этим запланировано строительство самотечных сетей канализации с отводом в проектируемые канализационные насосные станции КНС-1 и КНС-2 и последующим отводом сточных вод в канализационный коллектор по ул.Тополевая. Общая протяженность проектируемых сетей канализации — 23,83 км.

Дома и прочие объекты на территории «Чебаксинских родников» обеспечат газом, теплом, электричеством и телефонной связью. Кроме того территорию обеспечат интернетом, услугами телевещания и организуют громкоговорящее оповещение в чрезвычайных ситуациях.

Публичные слушания по межеванию территории проводили в 2017-м

Как упоминалось выше, публичные слушания по межеванию территории планировки поселка «Чебаксинские родники» проходили четыре года назад. Документом охватывалась площадь в 68,4 га с населением 735 человек. Большую часть территории отводилась на зону индивидуальной жилой застройки.

Кроме того проектом предполагалось строительство гостинично-делового комплекса на 50 мест, административно-делового комплекса на 600 «квадратов», кафе и территории спортивных сооружений. Имелись и планы по строительству ФАПа и открытых автостоянок. Строительство школы документацией не предусматривалось. Как и в утвержденном исполкомом Казани проектом планировки территории «Чебаксинские родники», планировалось, что учащиеся будут посещать школу в соседнем жилом поселке «Новое Белянкино».



Однако уже к моменту проведения публичных слушаний, как выяснило «Реальное время», в поселке распродали все участки, провели необходимые коммуникации, построили детский сад и мечеть. Обосновались там к тому времени и люди.



В 2017-м директор УК «Чебаксинские родники» Азат Фатхуллин рассказывал «Реальному времени», что проект реализуется больше шести лет:



— Проект планировки необходим, чтобы перевести земли из одной категории в другую. Этот проект развился, когда Чебакса была не в составе города Казани, а находилась на территории Высокой горы, — объяснял он четыре года назад.



С предложением образовать земельный участок в 2017-м выступило ООО «УК Чебаксинские родники». Учредителем компании, как выяснило «Реальное время», является Марс Алиев, бывший первый замглавы Минсельхоза РТ. Он же известен в Татарстане как инициатор миллиардного проекта по выпуску индюшатины. В 2007 году под его руководством компания «Татптицепром» начала производить мясо индейки.



Татьяна Демина