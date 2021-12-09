Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий главам регионов называться президентами

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о региональной власти. Документом предусмотрен запрет на наименование высшего должного лица в регионах «президент».

В первом чтении законопроект приняли 9 ноября. Его поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек.

На сегодняшний день только один регион России использует для наименования высшего должного лица слово «президент». Это Татарстан.

Республиканские парламентарии выступили против нововведений. Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению разработал предложения и поправки ко второму чтению федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Председатель комитета Альберт Хабибуллин рассказывал, что республиканские парламентарии предложили «установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа». Однако в Госдуме предложенные Госсоветом РТ поправки отклонили.



Фото: duma.gov.ru

Как анонсировал один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект планируется принять уже в декабре. Он будет действовать с 1 июня 2022 года.

Татьяна Демина