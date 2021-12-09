В Петербурге по обвинению в хищении 2,4 млрд рублей арестовали владельца сети «Рив Гош»

В Петербурге по обвинению в хищении 2,4 млрд рублей арестовали владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.

Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на 1,4 млрд рублей и 1 млрд рублей. Свою вину он не признает. Адвокат обвиняемого просил избрать запрет определенных действий, залог до 5 млн рублей и домашний арест, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Диана Жиленкова