Путин: решение о QR-кодах надо тщательно проработать
По пути введения сертификатов вакцинации идут почти все страны, но при вводе такой системы нужно идти очень аккуратно, процедура должна быть прозрачной и понятной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Прежде чем ввести решение о QR-кодах, его необходимо тщательно проработать. Важно не допустить в этом вопросе опрометчивых решений, сказал президент.
В России не планируют выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител.
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