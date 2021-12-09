Путин: решение о QR-кодах надо тщательно проработать

По пути введения сертификатов вакцинации идут почти все страны, но при вводе такой системы нужно идти очень аккуратно, процедура должна быть прозрачной и понятной, заявил президент РФ Владимир Путин.



Прежде чем ввести решение о QR-кодах, его необходимо тщательно проработать. Важно не допустить в этом вопросе опрометчивых решений, сказал президент.



Фото: kremlin.ru

В России не планируют выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител.

Маргарита Головатенко