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Путин: решение о QR-кодах надо тщательно проработать

16:36, 09.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: решение о QR-кодах надо тщательно проработать
Фото: kremlin.ru

По пути введения сертификатов вакцинации идут почти все страны, но при вводе такой системы нужно идти очень аккуратно, процедура должна быть прозрачной и понятной, заявил президент РФ Владимир Путин.

Прежде чем ввести решение о QR-кодах, его необходимо тщательно проработать. Важно не допустить в этом вопросе опрометчивых решений, сказал президент.

Фото: kremlin.ru

В России не планируют выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина

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