Россию предложили отключить от SWIFT в качестве «предупреждающего удара»

Россию предложили отключить от SWIFT в качестве «предупреждающего удара». Такое предложение озвучил заместитель помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Ян Бжезинский

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

Ранее стало известно, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». Меры могут затронуть суверенный долг, энергетические компании и предусматривают отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT.

Фото: kzn.ru

В МИД утверждали, что в России пока нет угрозы отключения от системы SWIFT, необходимости спешить с созданием ее аналога нет.



Ольга Шагиева