С начала 2021 года в России зафиксировали более 570 тысяч заражений COVID-19 среди детей

Фото: Максим Платонов

С начала текущего года в России выявили свыше 570 тысяч случаев заражения COVID-19 среди детей до 17 лет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, это около 9,5% от всех случаев заражений коронавирусом в стране за указанный период.

Фото: Максим Платонов (архив)

Салагай напомнил, что в РФ уже зарегистрирована вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Замглавы Минздрава отметил, что вакцинация носит добровольный характер, процедура должна проводиться прежде всего на основе решения родителей, передает ТАСС.

Недавно сообщалось, что в стране клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей в возрасте 6—11 лет могут стартовать уже в начале 2022 года.



Диана Жиленкова