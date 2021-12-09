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Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года

12:22, 09.12.2021
Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года
Фото: pantone.com

В американском институте цвета Pantone специалисты выбрали цвет 2022 года. Им стал новый оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Цвет сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного. По мнению вице-президента института Лори Прессман, он демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение. Кроме того, Very Peri отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ.

Институт Pantone определяет главный цвет с 2000 года. Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли, такие как мода, полиграфия, дизайн интерьера, реклама, кино и другие.

В 2021 году цветами года были выбраны два — глубокий серый Pantone 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый Pantone 13-0647 Illuminating.

Дарья Акимова
ОбществоКультура

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