Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года

В американском институте цвета Pantone специалисты выбрали цвет 2022 года. Им стал новый оттенок синего Pantone 17-3938 Very Peri. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Цвет сочетает в себе оттенки синего и фиолетово-красного. По мнению вице-президента института Лори Прессман, он демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение. Кроме того, Very Peri отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ.

Институт Pantone определяет главный цвет с 2000 года. Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли, такие как мода, полиграфия, дизайн интерьера, реклама, кино и другие.

