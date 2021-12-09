Глава «Сетевой компании» намерен досрочно сложить полномочия депутата Горсовета Челнов

Генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев намерен покинуть Городской совет Набережных Челнов. Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев.

Свое намерение досрочно сложить полномочия депутата Фардиев объяснил высокой загруженностью на основном месте работы. Также отмечена постоянная работа в столице Татарстана и невозможность участвовать в челнинских заседаниях, передает chelny-biz.ru.

Фардиев занимает пост гендиректора «Сетевой компании» с 2012 года. В горсовет Челнов он избирался в 2015 году.

Глава «Сетевой компании» имеет различные награды. Например, в феврале этого года Фардиева наградили медалью «100 лет образования ТАССР». Награду вручил президент РТ Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минпромторга РТ.

Диана Жиленкова