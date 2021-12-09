Генпрокуратура предложила внести в законодательство термин «криптовалюта»
Генпрокуратура РФ предложила ввести в законодательство понятие «криптовалюта». Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Понятие предлагается ввести для «единого и устойчивого правоприменения». Пока недостаточно обстоятельств для формирования единого и устойчивого правоприменения.
«Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», — приводит слова Краснова «РИА Новости».
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