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Генпрокуратура предложила внести в законодательство термин «криптовалюта»

08:33, 09.12.2021
Генпрокуратура предложила внести в законодательство термин «криптовалюта»
Фото: commons.wikimedia.org

Генпрокуратура РФ предложила ввести в законодательство понятие «криптовалюта». Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Понятие предлагается ввести для «единого и устойчивого правоприменения». Пока недостаточно обстоятельств для формирования единого и устойчивого правоприменения.

«Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», — приводит слова Краснова «РИА Новости».

Ранее биткоин рухнул более чем на 18%.

Ольга Шагиева
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