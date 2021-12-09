В Татарстане в выходные похолодает до -14 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается до -14 градусов. Существенных осадков на субботу и воскресенье не прогнозируется.

В ночь на пятницу, 10 декабря, в республике ожидается снег и мокрый снег, в отдельных районах возможен туман. Дневная температура составит от -2 до -7 градусов. В течение дня к вечеру в западных районах Татарстана она опустится до -7..-12 градусов.

В субботу, воскресенье и понедельник, 11-13 декабря, республика будет находиться под влиянием обширного холодного антициклона, который сместится с северо-запада Европейской территории России, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Существенных осадков на выходные не прогнозируется. Ночью и утром 11 декабря ожидается до -10..-15°С, при прояснениях до -19 градусов, 12 и 13 декабря до -14..-19 градусов, в низких местах до -23°С. Днем температура составит -7..-14°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, во вторник, 14 декабря, погода изменится. Днем ожидается снег. Ночные температуры составят -8..-13 градусов, дневные — в пределах -3..-8°С.



В Гидрометцентре РТ обратили внимание, что накануне Татарстан находился под влиянием теплого фронта западного циклона, из-за чего ухудшилась погода и потеплело — в республике наблюдалась облачная погода, снег, ледяной дождь и морось. В большинстве районов отмечались гололед, местами сильный ветер, днем в отдельных районах метель, ночью туман. Дневные температуры составили 0..-3°С, ночные понижались до -1..-8°С.



О том, какой будет грядущая зима в Татарстане, ранее рассказали эксперты КФУ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина